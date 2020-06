Prefeitura de Brasiléia realiza melhorias no ramal São Pedro do Km 47

A Prefeitura de Brasiléia vem realizando melhorias nos ramais do município, um dos ramais que recebeu esse benefício foi o ramal São Pedro no km 47, Projeto de Assentamento Pão de açúcar que interliga diversos ramais. As benfeitorias foram realizadas através de parceria com a comunidade. Os trabalhos visam melhorar a trafegabilidade dos moradores daquela localidade que utilizam a referida rota, para escoar sua produção. Os serviços foram de abaloamento e piçarramento, com matéria prima doada pela comunidade.

A moradora Nemora Lima destacou que antes o ramal era muito ruim e que agora ficou melhor para que os produtores possa ir e vir.

“Já levei queda no ramal que era muito ruim, depois do ramal feito já choveu, vim de moto e consegui passar tranquilo, e estamos agradecendo a prefeita Fernanda Hassem a equipe que cuidou da melhoria do ramal, com a parceria Prefeitura e comunidade, o ramal ficou melhor.

Kelison Wagner conhecido como Batok, destacou a parceria da comunidade e prefeitura. “O ramal está ficando bom, piçarrado, agora os caminhões vão sair com mais facilidade que não estava saindo nem acorrentando, só agradecemos essa parceria para que o ramal saísse”.

Importante destacar que a Prefeitura de Brasiléia possui mais de 1800 quilômetros de ramais, que estão distribuídos dentro de assentamentos do Incra e Resex Chico Mendes. A gestão municipal vem realizando os serviços sem nenhuma contra partida do Governo Federal através do INCRA.

O Secretário Lima Andrade da Secretaria de Obras esteve acompanhando os trabalhos de perto e conversando com moradores e equipe. A Prefeitura de Brasiléia agradece a importante parceria das comunidades que têm doado madeira, piçarra e ajudando com acampamento.

