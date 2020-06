Epitaciolândia e Mâncio Lima registram primeiros óbitos por coronavírus

As cidades de Epitaciolândia e Mâncio Lima entram na triste lista de municípios com registro de óbitos por coronavírus. As informações consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) publicado no final da tarde desta terça-feira (2). As vítimas estão dois homens.

Morador de Epitaciolândia, E.T.P., de 45 anos, deu entrada no dia 21 de maio no Hospital Regional de Brasileia e morreu seis dias depois, mas só teve a causa do óbito confirmada nas últimas horas. Ele possuía registro de comorbidades em seu atestado de óbito.

O segundo caso é de R.N.M.F., de 64 anos, morador de Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil. Ele foi internado no dia 26 de maio na Fundhacre, em Rio Branco, e faleceu nesta segunda (1°). O homem também tinha registro de comorbidades.

Com a inclusão dessas duas cidades, chega a 17 o número de municípios que registram mortes pela doença. Apenas Jordão, Manuel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus ainda não entraram para as estatísticas.

Em todo o Acre já são mais de 160 mortes pela covid-19 e 6,4 mil casos confirmados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...