Prefeitura de Epitaciolândia lança projeto beneficiando a população com próteses dentárias

A prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a secretaria de saúde e incentivo do governo federal iniciou nesta quarta-feira 27, o programa “Sorriso Saudável” com a implantação do Laboratório Municipal de Prótese Dentária, contemplando a população do município com a confecção de próteses dentarias sem custo aos cidadãos, devolvendo a dignidade e autoestima, uma vez que o sorriso é o cartão de visita de cada um contudo melhorando a qualidade de vida das pessoas, pois este é a principal meta desta gestão.

O programa é coordenado pelo Cirurgião Dentista Dr. Wilbert Fernández Suzuki e composto por duas cirurgiãs dentistas, dois protéticos especializados e um supervisor, além de contar com a equipe de apoio da Secretaria de Saúde de Epitaciolândia que abrange desde os agentes comunitários de saúde, profissionais da área de odontologia, atendentes e demais colaboradores, que sem os quais a ação não teria acontecido.

Devemos ressaltar que todos os cuidados e precauções foram tomadas referente a distanciamento, uso de mascaras, higienização das mãos e ambientes como demanda os protocolos de prevenção a Covid-19, pois apesar da Pandemia que continua se espalhando as demais ações de saúde não podem parar.

Por fim foram atendidas 83 pessoas, considerando que na grande maioria foram moldadas próteses superior e inferior, por conta disso serão produzidas mais de 100 próteses já neste primeiro atendimento, considerando o regulamento do programa, é exigido

uma quantidade mínima de 25 próteses por mês, porém o Prefeito Sérgio Lopes juntamente com o secretário de saúde Cassius Hassem optaram pelo atendimento máximo possível por visita da equipe, dentro das condições e mantendo um padrão de qualidade elevado.

Além da moldagem para confecção de próteses outros serviços foram ofertados como o encaminhamento de pacientes para outros procedimentos odontológicos como: limpeza, restauração extração dentre outros.

