Prefeitura realiza “Dia de ação pra mulheres negras em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, em parceria com a Diretoria de Articulação de Políticas para as Mulheres, Departamento de Cultura, empresa O boticário com apoio da Primeira Dama Alliny Saldanha, realizaram na tarde desta segunda feira dia 26/07, um dia de Ação em comemoração ao Dia da Mulher Negra enfatizando a importância das mulheres negras na sociedade.

O Dia da Mulher Negra “Latina e Caribenha, trouxe a ideia de entender e se enxergar como elas são. Queremos resgatar a ideia de união de um povo que passou pela mesma coisa, sofreu muito com o racismo e tem o lugar na história apagado” O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992 no 1º Encontro de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas, na República Dominicana. O evento surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. Destacou Enage Peres.

A Primeira Dama Alliny Saldanha destacou a importância das mulheres de um modo geral, más em especial as Mulheres Negras. “Estamos aqui comemorando o Dia da Mulher Negra, más acima de tudo temos o dever quanto gestão, garantir que todos os seus direitos sejam garantidos, elaborar e executar Políticas Públicas, não só para as Mulheres negras, mas para todas elas, a mulher hoje tem garantido seus direitos e seu espaço através das suas lutas, más ainda sofre preconceitos, sofre com a violência domesticas, e temos que reforçar essa luta e é isso que estamos fazendo. Ressaltou a primeira Dama.

No Brasil, a data homenageia a líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro. Resistir, construir e avançar são verbos que as mulheres negras carregam consigo historicamente. Da luta contra a escravidão aos tempos atuais, elas fazem a micro e macro política nas ruas e nas arenas públicas.

No dia de ação realizado no CRAS no Bairro José Hassem, foi feito palestras, oficinas e disponibilizados serviços de beleza, para todas as participantes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...