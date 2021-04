PRF apreende arma de fogo próximo ao município de Epitaciolândia

Epitaciolândia/AC, 02/04/2021 – Policiais Rodoviários Federais abordaram veículo na BR317, Km 289, em Epitaciolândia, e fizeram a apreensão de uma arma de fogo na manhã deste feriado de Sexta-Feira Santa.

A arma, uma pistola da marca Taurus, calibre .380, foi encontrada após a equipe de policiais iniciar mais uma abordagem de verificação na região de fronteira. Após verificação de documentação e notar que o motorista encontrava-se excessivamente nervoso com as perguntas dos policiais, a equipe iniciou uma busca veicular à procura de possíveis ilícitos e acabou por encontrar a arma alimentada com 10 munições no console central do veículo, bem acessível ao motorista.

Apesar de alegar ser atirador esportivo (CAC – Caçador, atirador e colecionador) e portar o Certificado de Registro de Arma de Fogo, o motorista não apresentou documento de porte de arma de fogo, que é expedido pela Polícia Federal e autoriza o seu detentor a portar arma no território nacional.

Diante dos fatos, foi efetuada a prisão em flagrante do motorista pelo crime previsto no artigo 14 da lei 10.826/03 e este foi encaminhado junto com a arma e as munições para a delegacia da Polícia Civil em Epitaciolândia para os procedimentos legais.