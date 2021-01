PRF apreende carregamento de 372 pacotes de cigarros contrabandeados na BR-317

Os policiais faziam uma fiscalização de rotina na BR-317, quando perceberam um veículo em manobra suspeita. A equipe imediatamente deu ordem de parada ao motorista que não obedeceu e fugiu. Os policiais então iniciaram acompanhamento do veículo e conseguiram a abordagem poucos quilômetros depois do trevo de Senador de Guiomard.

A dupla ainda tentou fugir correndo, mas foram contidos pelos policiais. Durante a vistoria dentro do veículo foram encontrado em posse da dupla 372 pacotes de cigarros de origem estrangeira, totalizando 3.720 maços, e sendo a carga avaliada em mais de R$ 18 mil. Diante dos fatos, foi dado a ordem de prisão pelo crime de contrabando, além de contravenção penal por dirigir veículo pondo em risco a segurança alheia. A dupla foi encaminhada juntamente com os cigarros a Polícia Federal. Com informações da NUCOM-PRF-AC