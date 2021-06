PRF e Giro recuperam veículo roubado na capital do Acre

Três Mulheres e um homem foram detidos e um conseguiu fugir do cerco pulando no rio Acre

Policiais Rodoviários Federais (PRF), juntamente com o apoio de policiais do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, conseguiram impedir que um veículo roubado na tarde desta segunda-feira, dia 7, chegasse na cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia.

Segundo foi apurado na delegacia de Epitaciolândia, já na fronteira do Acre com a Bolívia, o assalto ocorreu no Bairro Rosa Linda, onde os bandidos abordaram as vítimas, às mantendo sob mira de arma de fogo.

O veículo, modelo Toyota/Yaris, foi abordado já nas proximidades da cidade de Epitaciolândia pelos PRF, que em seguida, tiveram o apoio da guarnição do GIRO.

Foi quando souberam que um outro veículo estava aguardando para ajudar a levar o carro roubado para o lado boliviano.

Um suspeito que iria receptar o carro, foi identificado como Rubens Dario, de nacionalidade boliviana conseguiu fugir do cerco pulando dentro do Rio Acre, indo rumo ao lado boliviano.

Este foi identificado como um dos principais receptador de veículos roubados no lado boliviano. Três mulheres e um homem foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Epitaciolândia.

O carro roubado será restituído aos proprietários e os envolvidos ficarão à disposição da justiça para os procedimentos cabíveis.

