Homem que carregava 8 mil maços de cigarros contrabandeados foge da PRF

A PRF iniciou uma perseguição, seguindo o suspeito por vários bairros da capital. A Polícia Militar foi acionada, ajudou no cerco, mas o motorista conseguiu fugir a pé em um trecho entre os bairros Santo Afonso e Rosalinda. Os policiais fizeram buscas, mas ninguém foi preso até a tarde deste domingo.

No carro, além da carga de cigarros, a polícia encontrou um aparelho celular e documentos do veículo, que podem ajudar na identificação do suspeito. Todo o material foi levado à sede da Polícia Federal, em Rio Branco.