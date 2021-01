Primeira Chapa contrária a atual presidência é montada na Câmara de Brasiléia

Durante a tarde deste sábado, dia 2 de janeiro, vereadores da base e oposição estiveram na Câmara Municipal de Brasiléia, para registrar uma das chapas que estará disputando a presidência na próxima semana.

Composta pela novas vereadoras; Arlete Ferreira Amaral (SDD), Marinete Mesquita de Castro (PT), Neiva aparecida Badotti (PSB) e o reeleito, Marquinho Tibúrcio (MDB). Essa chapa contaria com o apoio do vereador Leomar Barbosa (PSD) e do reeleito emedebista, Reinaldo Gadelha, tendo 6 dos 11 votos dos vereadores.

Segundo foi informado, a formação dessa chapa dar-se-á, pelo motivo da outra não ter buscado uma conversa com os demais, principalmente com as mulheres que fazem parte da base, alegando uma chapa totalmente masculina sem nenhuma das eleitas e que estiveram junto no mesmo projeto que elegeu Fernanda Hassem.

Segundo Marinete Mesquita (PT) em um áudio divulgado nas redes sociais; “…esse manifesto foi em função de nós termos declarado que não votaríamos nele (atual presidente), e nós fizemos isso diante dele perante uma reunião que tivemos e colocamos o nosso desejo de renovação na Câmara, inclusive na Mesa…”

Destacam que pelo motivo de não haver nenhuma das mulheres na outra chapa, elas tem o direito de se manifestarem dessa forma e não seria uma traição à gestão reeleita e ainda contam com o apoio de vereadores da oposição, como Marquinho e Reginaldo. Estes declararam que, mesmos sendo de partido de oposição, estão dispostos a trabalhar para o melhor desenvolvimento de Brasiléia.

A Chapa Aliança Democrática tem como presidente, a vereadora Arlete Amaral (SDD), vice-presidente Marquinhos Tibúrcio (MDB), 1º secretario Marinete Mesquita (PT) e 2º secretario Neiva Badotti (PSB).

A candidata à presidência da Câmara para o biênio 2021-2022 disse a nossa reportagem que “a decisão da composição da chapa nos trouxe a reflexão do zelo e cuidado as decisões, quem vem proteger e afirmar melhorias para nosso município, respeitando aos demais pares, sabendo que todos tem seu potencial de exercer o mandato, mas, reafirmando no compromisso e conhecimentos das leis dessa casa e que o nosso município precisa”, destacou.

A 1ª secretária da chapa, Marinete Mesquita, ressalta “…que repugna a forma depreciativa e desrespeitosa que o atual presidente da câmara se refere as mulheres eleitas, em um print de conversa, onde ele chama as mulheres de ‘nojentas’ simplesmente pelo fato de não ter o nosso voto, contrariando a democracia”, disse Marinete.

