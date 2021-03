Professor Antônio Soares sai da UTI mas segue internado no INTO

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, disse ao ac24horas, na tarde desse sábado (13), que o seu vice, o professor Antônio Soares, de 44 anos, diagnosticado com Covid-19 na semana passada, segue internado no Hospital de Campanha do Into/Acre, em Rio Branco, em estado ainda delicado, mas sem intubação e fora de UTI.

De acordo com o prefeito, que se dirigia para o Instituto de Traumatologia no momento em que atendeu à reportagem, a família não aceitou proposta de remoção de Soares para Manaus e ele continuará sendo tratado no Acre. “O quadro dele é estável, porém continua com tratamento semi-intensivo e terapias respiratórias”, disse Lopes.

Após ser diagnosticado, Antônio Soares chegou a ter 80% dos pulmões afetados pela doença, segundo informação da Assessoria de Comunicação da prefeitura de Epitaciolândia. Apesar de sua situação ainda inspirar muitos cuidados, ele passou a reagir aos medicamentos e apresentou melhora após a transferência para Rio Branco.

O município de Epitaciolândia é o que acumula o menor número de casos da Covid-19 na regional do Alto Acre, assim como o que possui a menor incidência por grupo de população. Nesse sábado, foram registrados mais 7 novos casos, atingindo o total de 1.047 de infecções desde o começo da pandemia, com 23 mortes em decorrência da doença.

