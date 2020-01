Professora Neide Lopes poderá ser candidata a prefeita por Epitaciolândia.

Formada em História pela UFAC (Universidade Federal do Acre) Foi Coordenadora da Secretaria Estadual de Educação em Epitaciolândia. Tido pela população como uma boa administradora colocou o aluno no centro do processo de aprendizagem. Como também, implementou políticas de valorização dos professores. Na sua gestão as escolas estaduais de Epitaciolândia ficaram entre as mais bem avaliadas do Estado pelos órgãos de controle. Durante o período que esteve a frente da Secretaria Estadual de Educação conseguiu recursos junto ao Governo do Acre a para construção das Escolas Bela Flor e a de Ensino Médio Belo Porvir. Na zona rural reconstruiu e ampliou a Escola Rural Luiz Gonzaga da Rocha localizada na comunidade Nari Bela Flor com capacidade para atender 1.200 alunos. Implantou em todas as comunidades que tinha demandas turmas de alfabetização de Jovens e Adultos, EJA, Ensino Fundamental e Médio do Programa Asas da Florestania. Adquiriu 09 ônibus escolares zero quilômetro. Durante o período que ficou como coordenadora do Núcleo da SEE em Epitaciolândia garantiu transporte publico e gratuito a TODOS os alunos nos 03 turnos de ensino. Perguntada a professora Neide Lopes se seria candidata confirmou que existe uma construção em torno do seu nome. Que ate dia 10 de fevereiro o Partido dos Trabalhadores irá apresentar oficialmente o nome para concorrer as eleições de 2020 em Epitaciolândia. Disse também que o partido está preparado para disputar e que tem uma chapa de vereadores completa e avalia que em função da mudança da lei há possibilidades reais do partido eleger entre 03 a 04 vereadores. Pois tem uma das chapas mais competitivas.

No related posts.