Quatro meses após a inauguração, parte do teto do novo pronto-socorro desaba durante chuva

Do Ac24horas

O que se espera de uma obra que passou 10 sendo construída? No mínimo, é que o trabalho tenha sido bem feito. Esse não parece ser o caso da obra de verticalização do pronto-socorro de Rio Branco. Inaugurado pelo governador Gladson Cameli em 6 de agosto deste ano, depois de passar mais de 10 anos sendo construído, a chuva da última terça-feira, 24, véspera de Natal, mostrou que há algo errada com a obra.

Imagens obtidas pelo ac24horas, mostram que parte do teto não suportou a forte chuva que caiu em Rio Branco na última terça-feira e desabou. É possível verificar também diversas goteiras dentro da unidade de saúde recém-inaugurada.

Um profissional da área de saúde, que trabalha no local, mas que não quer se identificar, afirma que o temor é aconteço algo do tipo onde estão internados os pacientes. “Nosso mesmo é que isso se repita em cima de um paciente. Já não temos as condições ideias de trabalho, muitas vezes temos que colocar pacientes nos corredores e o teto ainda caindo na cabeça de quem já tá doente, não sei onde vamos parar”, afirma.

Em contato com o ac24horas, o diretor geral do pronto-socorro Areski Peniche explicou que um problema hidráulico foi o responsável pelo desabamento de parte do teto. “O que ocorreu foi um problema hidráulico no prédio novo que derramou água por cima do gesso que acabou derrubando a cobertura no andar administrativo. Já foi entrado em contato com a empresa responsável pela obra, já que tá ainda no prazo de garantia. A expectativa é que a empresa comece esse reparo ainda nesta quinta-feira”, diz.