Refugiados venezuelanos recebem café da manhã recusado pelos presos

A Polícia Penal entregou nesta terça-feira (3) a um grupo de venezuelanos o café da manhã recusado pelos detentos do presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC) que estão de greve de fome. Centenas de pães e saquinhos de café com leite foram doados para os indígenas que migraram do país vizinho para fugir das crises política e humanitária.

Localizado no bairro da Base, o abrigo reúne cerca de 30 venezuelanos e está condenado, abandonado e sem energia e água. Por falta de condições, em fevereiro o grupo deixou para trás uma casa alugada para se mudar para o novo local.

Cinco refeições já foram negadas pelos detentos desde o início do movimento, nesta segunda (2). A comida desperdiçada foi doada também para o Educandário Santa Margarida e Lar Vicentino.

A greve de fome começou após a suspensão das visitas íntima e familiar pela direção do complexo prisional no último fim de semana. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) informou que interrompeu as visitas após encontrar bilhetes com planos de fuga em massa.