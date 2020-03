Acreanos pagaram R$ 760 milhões em impostos em janeiro e fevereiro, diz levantamento

Nos dois primeiros meses do ano o Acre arrecadou quase R$ 760 milhões em impostos municipais, estaduais e federais. Os números são do Impostômetro, medidor estatístico de tributos pagos pelos contribuintes em todo o Brasil.

Neste primeiro bimestre de 2020, os acreanos desembolsaram R$ 28 milhões a mais em impostos em relação ao mesmo período do ano passado, um crescimento de quase 4%.

A arrecadação nos 12 meses de 2019 ultrapassou os R$ 4,1 bilhões. O número representa apenas 0,16% do total no país. Para este ano, a projeção local é de mais de R$ 4,2 bilhões.

Entre os impostos federais pagos pela população estão Cide, Cofins, CPMF, CSLL, FGTS, Fundaf, IE, II, IOF, IPI, IR, ITR, PIS/Pasep, Previdência, taxas e outros.

Os impostos estaduais captados pelos governadores reúnem ICMS, IPVA, IR, ITCMD, Previdência, taxas e outros. Já o Município recolhe IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros.

A arrecadação de impostos serve para manter a máquina pública e custear as necessidades de investimentos na sociedade. Porém, no ranking do Índice de Retorno e Bem Estar Social, que faz relação entre a captação de impostos e sua aplicação, o Brasil o ocupa a 30ª posição e é classificado como um país que tem tributo demais e retorno de menos.