Rio Acre pode transbordar 10 dias antes se comparado ao mesmo período do ano passado

O nível do Rio Acre continua subindo, mesmo que aos poucos. O registro de vazante no rio em Assis Brasil preocupa pelo fato de a água chegar a Rio Branco em grande volume. Ainda assim, segundo o Corpo de Bombeiros, o rio na capital acreana iria elevar o nível de qualquer maneira.

A elevação também vem sendo observada em mais municípios, como Brasileia, Xapuri e Capixaba. “Com isso, podemos atingir a cota de transbordamento em Rio Branco”, diz o porta-voz dos Bombeiros, Major Cláudio Falcão.

De acordo com o Major, o Rio Acre na capital está com cerca de 6 metros a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. “No ano passado, o rio transbordou no dia 18 de janeiro. Então, esse é um momento delicado, de estudo e preparação”, explica Falcão.

Nesta terça-feira, 7, o rio amanheceu marcando 13, 68 metros em Rio Branco, conforme medição da Agência Nacional de Águas. Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá está no limite da cota de transbordamento. Lá, o rio está marcando 13, 06 metros.