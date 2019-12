Rio Acre ultrapassa cota de alerta na Capital e fica a 22 centímetros de transbordar

O Rio Acre amanheceu nesta segunda-feira (23) com 13,78m, ultrapassando a cota de alerta e se aproximando ainda mais da de transbordamento. Os dados são da Agência Nacional de Águas (ANA) e foram atualizados às 6 horas da manhã.

No final de semana, as águas já atingiam o estacionamento na frente do Mercado dos Colonos, no Centro da Capital. Apesar de ter dito na última sexta, que o rio transbordaria nesta segunda, é Friale quem dá o alívio: “A partir de segunda-feira, voltará a baixar lentamente, porém, com as chuvas intensas que ocorrerão nos próximos dias, deverá voltar a subir na semana que vem”.