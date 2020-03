Rodoviária de Rio Branco continua aberta e ônibus operando com 50% da capacidade de lotação

A rodoviária de Rio Branco continua aberta apesar da crise do coronavírus. Na manhã desta terça-feira (24), um ônibus da Eucatur trouxe 26 passageiros de Porto Velho à capital acreana.

O representante da empresa no Acre, Célio Peixoto, informou que os serviços de transporte de passageiros funcionam de forma reduzida e os veículos circulam com 50% da ocupação de assentos.

“O ônibus saiu daqui com 23 (passageiros). Os ônibus são de 56 lugares, mas só são disponibilizadas para vendas 28 lugares”, afirmou.

Os passageiros, assim que chegaram à rodoviária, foram abordados por servidores da saúde do Município de Rio Branco e monitorados por conta da Covid-19. Houve a aferição da temperatura corporal de cada passageiro e o levantamento do percurso de viagem. Os passageiros também foram orientados sobre como proceder para evitar contágio e transmissão do vírus.