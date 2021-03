Ruas vazias marcam segundo sábado de Lockdown

PORTAL G1 ACRE

A capital acreana, Rio Branco, segue com as ruas, estabelecimentos, praças e parques vazios no segundo fim de semana do fechamento do comércio. As medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus no Acre iniciaram no último dia 13 e seguem neste sábado (20) e domingo (21).

Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve nas principais ruas, avenidas e espaços públicos da capital acreana.

O governo adotou o fechamento emergencial do comércio e outros serviços nos fins de semanas e feriados para tentar reduzir os casos de Covid-19 e a alta demanda nos hospitais. A Saúde do Acre entrou em colapso e começou a transferir pacientes para Cruzeiro do Sul e Manaus, na noite de sexta (19).

Também na sexta, o Comitê de Acompanhamento da pandemia suspendeu a coletiva de classificação de nível, mas manteve todas as regionais do estado em bandeira vermelha, de emergência.

No Pronto Socorro de Rio Branco, todos os 30 leitos de UTI disponíveis na unidade continuam ocupados. No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) a situação se repete. São 50 UTIs disponíveis e todas também estão ocupadas.

A capital acreana tem 19 pacientes com Covid-19 na fila à espera de um leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desse total, 12 são da rede pública e sete do hospital particular Santa Juliana. O estado acreano registrou nessa sexta 64.878 casos de Covid-19 e 1.168 óbitos pela doença.

