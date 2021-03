Acre bate recorde de novos casos de Covid-19: 644 nas últimas 24horas

O número de infectados saltou de 64.234 para 64.878 nas últimas 24 horas e o de mortes chegou a 1.168 em todo o estado. Com Saúde do Acre em colapso, o governo está transferindo pacientes para Cruzeiro do Sul. Nesta sexta, há previsão de que cinco pacientes sejam transferidos para o Amazonas.

O Acre completou um ano desde os três primeiros casos de Covid-19 na quarta (17). Passados 12 meses, o estado acreano enfrenta colapso no sistema de saúde com falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais de campanha e estabeleceu medidas mais restritivas aos finais de semana na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus.

Em Rio Branco, o Pronto Socorro de Rio Branco e o Into-AC, onde funciona o maior hospital de campanha do estado, continuam com lotação máxima nesta sexta. No PS, todos os 30 leitos de UTI estão ocupados e no Into os 50 também estão com pacientes. De acordo com o boletim de assistência, 12 pacientes aguardam na fila por um leito de UTI.

O número de exames de RT-PCR aguardando análise dos laboratórios continua alto e nesta sexta é de 1.412. Há 361 pacientes internados.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 7.253,2 casos para cada 100 mil habitantes. O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 131% e de letalidade de 1,8%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 101 estão ocupados. Dessa forma, a taxa de ocupação total chegou a 95%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 21 0 Assis Brasil 15 0 Brasiléia 28 1 Bujari 10 1 Capixaba 11 0 Cruzeiro do Sul 125 0 Epitaciolândia 23 0 Feijó 36 1 Jordão 1 0 Mâncio Lima 19 0 Manoel Urbano 4 0 Marechal Thaumaturgo 8 0 Plácido de Castro 12 0 Porto Acre 27 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 716 10 Rodrigues Alves 8 0 Santa Rosa do Purus 4 0 Sena Madureira 35 0 Senador Guiomard 23 1 Tarauacá 20 0 Xapuri 20 0 Total 1.168 12

Números e mortes

Das 1.168 mortes registradas, 697 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 471 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 696 eram homens e 472 mulheres. Do total de vítimas, 820 tinham acima de 60 anos.

Das 12 mortes registradas nesta sexta, seis eram do sexo masculino e seis do sexo feminino.

Rio Branco

Morador de Rio Branco, o idoso de 64 anos deu entrada no dia 10 de fevereiro no Hospital Santa Juliana e faleceu no domingo (14).

Morador de Rio Branco, o idoso de 64 anos deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 15 de março e faleceu na quarta (17).

O idoso de 74 anos era morador de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de março no Into-AC e faleceu no quarta (17).

Morador de Rio Branco, o idoso de 69 anos deu entrada no dia 22 de fevereiro Into-AC e faleceu nessa quinta (18).

Morador de Rio Branco, o idoso de 79 anos deu entrada no dia 14 de março no Into-AC e faleceu nessa quinta (18).

Moradora de Rio Branco, a idosa de 75 anos deu entrada no dia 7 de março no Pronto Socorro de Rio Branco e faleceu no dia 13 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, a mulher de 48 anos deu entrada no dia 17 de fevereiro no Into-AC e faleceu na terça (16).

A mulher de 52 anos era moradora de Rio Branco, deu entrada no PS Rio Branco no dia 9 de fevereiro e veio a óbito na terça (16).

Moradora de Rio Branco, a idosa de 69 anos deu entrada no dia 11 de março no Into-AC e faleceu na quarta (17).

Moradora de Rio Branco, a mulher de 57 anos deu entrada no dia 2 de março no Into-AC e faleceu na quarta (17).

Bujari

O idoso de 72 anos era morador do Bujari, deu entrada no dia 14 de março no Into-AC e faleceu na terça(16).

Senador Guiomard

A vítima era uma mulher de 52 anos, moradora de Senador Guiomard. Ela deu entrada no dia 2 de março no Into-AC e faleceu nessa quinta (18).

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 1.884

Xapuri – 1.332

Tarauacá – 1031

Mâncio Lima – 916

Sena Madureira – 907