Secretário de Assistência Social pactua cursos do Senac para Assis Brasil

Nesta semana o Secretário de Assistência Social, Quedinei Barreto, esteve em Brasileia reunido na sede do Senac, com a Primeira Dama do Estado, Secretaria de Estado de Assistência Social, representantes do Senac e Fecomercio, onde o objetivo foi pactuar e assinar acordo para oferecimento de cursos profissionalizantes nos municípios do Alto Acre.

De acordo com o Secretário, a partir da próxima semana uma equipe técnica do Senac virá ao município para juntamente com a Assistência Social realizar um diagnóstico de quais cursos serão melhores para o público de Assis Brasil.

“Ficará a cabo da Assistência Social, a realização de um levantamento das pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que estão desempregadas, seus filhos, etc para poderem se matricular nos cursos,” informou Quedinei.

