Segunda-feira deve ser de sol entre as nuvens em todo o Acre

Segunda-feira (7) deve ser de sol entre as nuvens no AC, mas pode ocorrer chuvas em algumas regiões — Foto: Tácita Muniz/G1

O fluxo do vento em altos níveis da atmosfera favorece a organização de áreas de instabilidade em todo o Acre nesta segunda-feira (7). A previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) é de um dia de sol entre nuvens com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite nas cidades do oeste acreano.