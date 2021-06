Homem perde controle de motocicleta, bate contra poste e morre

Conforme o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), por volta das 5h um casal que trafegava em uma motocicleta perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um poste de energia elétrica. O motociclista não resistiu ao impacto e morreu no local antes mesmo de receber socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, constatou o óbito de Vieira e prestou os primeiros socorros à jovem que estava com ele. Conforme a polícia, a moça da garupa teve fratura leve no rosto.