Sem ambulância, paciente grave é levado em carroceria de carro debaixo de chuva

“Realmente aconteceu, porque estamos sem ambulância no município e estamos aguardando. Enquanto isso, estamos fazendo o possível com o que dá para fazer. Infelizmente, esse paciente precisou ser transferido para Rio Branco, porque aqui nós não temos UTI, e, por não ter ambulância, levamos em um carro de carroceria”, disse o gerente.

Mesmo que alguns exames não tenham confirmado, o homem tem sintomas graves e a suspeita é que seja Covid-19. Ele teve que ser transferido nessa segunda-feira (19) para um hospital na capital acreana, Rio Branco, por meio do Tratamento Fora do Domicílio do Acre (TFD). Sem ambulância, os profissionais de saúde tiveram que improvisar e usar uma caminhonete para fazer o transporte. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Um morador de 49 anos do município de Jordão, que é um dos mais isolados do Acre, precisou ser transportado na carroceria de uma caminhonete para ser levado da unidade mista de saúde até o aeroporto da cidade em meio à chuva.

Com pouco mais de 8 mil habitantes, Jordão foi o penúltimo município acreano a registrar morte pela doença. A primeira e única morte na cidade foi do indígena Roldão Kaxinawá, de 99 anos, no dia 11 de julho do ano passado, após 10 dias de luta contra a Covid-19. Ele estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.