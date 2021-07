Senador Sérgio Peteção participa da 1ª Caravana dos Prefeitos para o Alto Acre, organizado pela AMAC

Nesta sexta-feira, 02 de julho, o senador Sérgio Petecão prestigia a 1ª Caravana dos Prefeitos para o Alto Acre. Os gestores municipais participam da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), que acontece no município de Brasiléia. A concentração aconteceu às 5 horas da manhã, na sede da AMAC, em Rio Branco. A caravana passa pelas cidades de Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, até chegar a Brasileia.

Após o café da manhã, em Capixaba, a caravana seguiu para o evento de reinauguração da Praça Getúlio Vargas, em Xapuri. Petecão destacou a importância do apoio da bancada federal para fortalecer os municípios com a destinação de emendas parlamentares.

“Fico muito feliz com a realização deste encontro, precisamos estar unidos com os nossos prefeitos. Nós temos que aproveitar o máximo desse evento para conhecer mais de perto as necessidades dos municípios e usar o nosso mandato para ajudar a melhorar a vida das pessoas”. Afirmou o senador.

A assembleia que reúne os prefeitos e parlamentares aborda diversos assuntos como a situação das rodovias federais que dão acesso aos municípios acreanos, a situação financeira da manutenção e a possível municipalização de trechos pertencentes ao perímetro urbano, a situação dos aterros sanitários, além de debater as necessidades das cidades acreanas.

Para finalizar o evento, no sábado, 03, os prefeitos e parlamentares participam da alvorada em alusão ao aniversário de 111 anos do município de Brasileia. O retorno para Rio Branco será realizado no mesmo di

