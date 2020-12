Suplente de vereador por Epitaciolândia é preso com 18,6kg de cocaína na Estada do Pacífico

Uma ação ocorrida na manhã desta sexta-feira, dia 11, resultou na apreensão de quase 20 quilos de cocaína durante uma abordagem em um veículo modelo HB20, placas OXP 1347, que se deslocava do município de Assis Brasil para Brasiléia.

Segundo foi apurado, a ação que envolveu agente do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Federal, que está inserida na Operação Hórus, já vinham investigando supostos delitos de tráfico de entorpecentes na fronteira do Acre com a Bolívia e Peru.

Durante o trabalho desta sexta-feira, perceberam que o veículo suspeito na BR e deram sinal de parada, mas, não foi obedecido a ordem e aconteceu uma pequena perseguição. Depois de algum tempo, o mesmo foi interceptado já nos limites de Brasiléia.

Dentro havia quatro pessoas, sendo dois de nacionalidade peruana; J.C.H. (38) e C.R.R.B, de 35 anos. Os brasileiros também identificados pelas iniciais; E.R.S, (41) e N.C.N, de 37 anos, sendo que um foi identificado como ex-candidato a vereador pelo município de Epitaciolândia.

Edinaldo Rufino da Silva, foi candidato a vereador por Epitaciolândia e obteve 34 votos válidos (0,37%), ficando como suplente neste último pleito. Todos foram presos em flagrante delito e ainda irão responder também pelo crime de tráfico de drogas e animais, pois havia um animal silvestre dentro do veículo.

Os quatro envolvidos, juntamente com a droga e o animal silvestre, foram conduzidos para a sede da delegacia da Polícia Federal localizada na cidade de Epitaciolândia, onde seriam ouvidos e flagranteados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...