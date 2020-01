Suspeito de ter roubado casa de deputada do Mato Grosso é preso em Epitaciolândia

Para cumprimentos de mandados relativos à investigação do roubo ocorrido na casa da deputada estadual Janaina Riva (MDB), foi preso no final da tarde desta quarta-feira (8) mais um dos mandados de prisões da Operação Judas Iscariotes, deflagrada na segunda-feira (6).

De acordo com informações de sites do MT, o suspeito de envolvimento no crime foi preso na cidade de Epitaciolândia, na região sul do Acre, no momento em retornava da Bolívia. Ele é morador de Cuiabá e será trazido posteriormente para Mato Grosso.

Para realizar a prisão, a Polícia Civil de Mato Grosso contou com o apoio da Polícia Civil do Acre.

Sobre o crime

O crime ocorreu na madrugada de 24 de dezembro. Dois homens invadiram a residência da parlamentar no bairro Santa Rosa, na Capital mato-grossense. Conforme relato das vítimas, os homens conseguiram abrir o portão eletrônico e seguiram para o quarto do casal, agindo com agressividade e truculência e apontando as armas. Foram levados da casa joias, celular e dinheiro.