Governo e Prefeitura de Brasiléia se unem em apoio às famílias atingidas pelo Rio Acre

Após a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, ter se deslocado à Capital nesta quarta-feira, dia 8, onde pediu o apoio do governador Gladson Cameli, para atender as famílias atingidas pela enchente de Brasiléia.

Após ter sinalizado positivamente uma importante parceria, nesta quinta-feira, dia 9, o representante do governo, Thiago Caetano, esteve no município para reafirmar a parceria.

Na ocasião, a prefeita Fernanda Hassem, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Thiago Caetano, equipe municipal e os vereadores Rogério Pontes, Rozevete e Zé Gabriele, realizaram a distribuição de cestas básicas às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre.

Pela parte da manhã, já tinham sido distribuídos kits de limpeza às famílias e a equipe da Secretaria de Obras, auxiliou na volta de moradores para suas residências, além de transporte dos objetos, móveis e limpeza das ruas.