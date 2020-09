Tite convoca seleção para estreia nas Eliminatórias da Copa de 2022; acreano Weverton está na lista

Gabriel Ferneda Da CNN, em São Paulo

A seleção enfrentará a Bolívia, na Neo Química Arena, no próximo dia 9 de outubro. Na sequência, enfrentará o Peru, em Lima, no dia 13.

Entre os nomes de destaques está o Gabriel Menino, do Palmeiras, convocado pela primeira vez para a lateral-direita.

Outros nomes que atuam no Brasil são o zagueiro, Rodrigo Caio, e o meio-campista, Everton Ribeiro, que atuam no Flamengo.

Além deles, a seleção contará com os goleiros Weverton, que também é do Palmeiras, e Santos, do Athlético Paranaense.

Os outros nomes atuam em times da Europa.

Sem surpresas, Tite convocou Neymar, que está no Paris Saint-Germain, e Gabriel Jesus, do Manchester City, para o ataque.

Veja a lista de convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Santos – Athletico-PR

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Alex Telles – Porto (POR)

Renan Lodi – Atlético Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Felipe – Atlético de Madrid (ESP)

Rodrigo Caio – Flamengo

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Richarlison – Everton (ING)

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...