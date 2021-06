Um mês após assassinato de ex-prefeito, ninguém foi preso

Um mês depois da morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Sousa Barros, de 52 anos, ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil pediu à Justiça do Acre a quebra do sigilo bancário e telefônico de alguns investigados no assassinato ocorrido dia 20 de maio, na saída de Rio Branco.

A informação foi confirmada ao G1 nesta segunda-feira (21) pela assessoria de comunicação da Polícia Civil. A Justiça tem 15 dias para responder a solicitação.

Ainda segundo a assessoria, a polícia aguarda um pronunciamos da Justiça para chegar aos suspeitos. Com a liberação, a polícia vai ter acesso aos dados dos investigados e descobrir quem podia estar ameaçando e quem matou o ex-prefeito.

Sem prisões

Gedeon Barros foi assassinado na manhã do dia 20 de maio, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens chegaram em uma moto e executaram o ex-gestor, fugindo em seguida para o bairro Belo Jardim, onde se concentraram as buscas da polícia.

Barros estava dentro do carro e foi atingido com disparos de arma de fogo na cabeça. A esposa do ex-prefeito prestou depoimento na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no mesmo dia que o marido foi morto.

No dia 31 de maio, o delegado responsável pelo caso, Marcus Cabral, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), revelou que tinha ouvido oito pessoas sobre o crime até aquele momento. As investigações do caso seguem em segredo de Justiça.

Gedeon Barros foi morto dentro do carro em Rio Branco no dia 20 de maio — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

Ameaças

A polícia informou que o ex-prefeito estaria sofrendo ameaças. No entanto, segundo o delegado, ainda não tinha sido confirmado nenhum registro de boletim de ocorrência relatando as supostas ameaças.

“As guarnições que chegaram no local, colheram informações de que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha se aproximaram do veículo onde a vítima estava e sem anunciar assalto, esses indivíduos efetuaram por volta de dois disparos”, informou o tenente da Polícia Militar Karllos Antoniete.

O corpo de Barros foi transladado para a cidade da Palmas (TO) na tarde de sexta-feira (21). No sábado (22), foi levado para a cidade Fátima, onde foi sepultado no mesmo local onde o pai dele está enterrado.

Ex-gestor era investigado pela PF

Barros foi prefeito da cidade de Plácido de Castro entre os anos de 2017 a 2020, quando ele concorreu à reeleição, mas foi derrotado nas urnas no ano passado. O ex-prefeito era empresário e foi gestor da cidade apenas por um mandato.

Durante a gestão, Barros teve o nome divulgado em uma lista de nove prefeitos de nove cidades do Acre, como ficha suja do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), de agosto do ano passado. Os gestores têm condenações transitado em julgado nos últimos oito anos. As condenações incluem diversos processos, entre os quais desvios ou problemas na administração do dinheiro público.