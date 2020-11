Um preso: Ação conjunta apreende quase 54 quilos de drogas em Epitaciolândia

Um trabalho investigativo realizado pelo setor de inteligência da Força de Segurança do Acre, levou equipe do Gefron, Bope e Polícia Federal, até o Bairro José Hassem na tarde desta segunda-feira, dia 23, afim de averiguar denuncias de contrabando e tráfico de drogas em uma casa.

Com equipe de ação formada, o cerco foi realizado no local afim de obter êxito na apreensão de drogas e possíveis elementos em flagrante delito. Durante o início da ação, alguns dos suspeitos perceberam a chegada dos agentes e fugiram pelo meio da mata e rumo ao lado boliviano.

Ao cercarem a casa, foi possível deter um suspeito identificado pelas iniciais, V.Q.S. de 35 anos. Durante a revista no interior da residência, foi possível localizar espalhados nos cômodos, sacos contendo folha de coca, maconha e cocaína.

Segundo o oficial do Bope, contou que esse trabalho será uma constante nos municípios de fronteira, principalmente, onde acontece uma grande ação coordenada envolvendo todas as forças de segurança, com intuito de combater grupos criminosos, tráfico de drogas, armas e munições, contrabando de mercadoria e outros delitos.

Toda a droga e o suspeito foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia. Após pesagem, foi registrado que os traficantes tinham dentro da casa: 15,622 gramas de folha de coca; 28,101 gramas de maconha e 10,215 gramas de cocaína. Totalizando 53,938 quilogramas de entorpecentes.

O suspeito foi conduzido para uma das celas, podendo ser transferido para o presídio federal na Capital nas próximas horas, depois de ser ouvido pelo delegado plantonista.