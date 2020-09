Vento forte derruba estrutura de quadra esportiva em construção

A quadra que faz parte do projeto da Praça da Juventude está em construção desde janeiro de 2016. Segundo o secretário de administração da cidade, José Menezes, as obras no local ficaram paradas por cerca de dois anos, até que a atual gestão fez a contratação de uma nova empresa e a construção foi retomada em março deste ano.

O comandante do Corpo de Bombeiros no município, tenente Maricélio Saturnino, disse que a corporação foi acionada apenas para atender a ocorrência da quadra e não teve o registro de outros casos nesse domingo.

“Estamos adotando todas as providências necessárias. Já solicitei da Amac, que nos dá apoio nos projetos, para que venha aqui fazer uma perícia juntamente com técnicos do CREA e da Ufac. Além disso, comunicar à Caixa Econômica, que é a financiadora do projeto. Os engenheiros da Caixa estiveram aí e agora vamos, através desses laudos periciais, saber se a obra estava sendo executada de forma irregular ou se realmente foi a velocidade do vento que causou”, disse o prefeito.