Vereadores de Brasiléia denunciam a falta de alimento no Hospital Regional

O vereador Leomar Barbosa também esteve na manhã desta quarta-feira, 05, no Hospital Regional do Alto Acre, e pasmem senhores, a unidade de saúde não tem alimentos.

Confira o vídeo:

E agora é aguardar que o Governo do Estado do Acre se sensibilize com os pacientes da Regional do Alto Acre, pois é um verdadeiro absurdo um Hospital que foi criado para atender toda uma regional não ter alimentos para os próprios pacientes.

Vale ressaltar, que a Regional cujo a qual o Hospital é referência para o atendimento abrange os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

E a pergunta que não quer calar: E aí Governador, o senhor não fazer nada?

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...