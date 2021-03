Vereadores realizam visitas nas comunidades do Km 59

A Presidente da Câmara de Brasiléia, Vereadora Arlete Amaral, acompanhada dos vereadores Marquinhos Tibúrcio e Marinete Mesquita, realizou visitas nas comunidades do Km 59, no senhor Zé Marreira e km 52 na Pinda – Associação São João Batista.

Os parlamentares compareceram a pedido do senhor Maricil e ouviram muitas reivindicações que serão indicadas ao executivo. Falaram sobre a importante parceria entre os poderes e colocaram seus mandatos a disposição das comunidades e garantiram que ao lado da gestão municipal estarão buscando melhorias que visem o desenvolvimento do município , sobretudo, reconhecendo os desafios do produtor rural.

Para o deslocamento, os vereadores contaram com a parceria do executivo e apoio irrestrito da prefeita Fernanda Hassem.

Os vereadores apresentarão os pedidos das comunidades às secretarias de Agricultura, Obras e procurarão junto aos secretários as soluções para atender aos anseios dos moradores das referidas localidades.

