10ª Cavalgada do Circuito Country supera expectativa de participantes em Epitaciolândia

Pode-se dizer que, foi matado um pouco da saudade de um dos maiores eventos realizado na regional do Alto Acre, respectivamente na cidade de Epitaciolândia que comemorou o aniversário de 30 anos de emancipação política do município.

O desafio do primeiro ano de gestão do prefeito Sérgio Lopes foi posto à prova para sua equipe e com certeza, passou na prova com louvor. Na noite desta sexta-feira, foi dado o início da competição de Rodeio e a atração principal, com o cantor Romeu, levando seus maiores hits àqueles que foram em busca de diversão.

Neste primeiro ano após a pandemia, a cavalgada que teve início por volta das 10 horas deste sábado, dia 30, partiu do km 3 da BR 317 passando pelas principais avenidas e ruas da cidade, terminado no final da antiga pista do aeroporto.

O prefeito Sérgio Lopes e a primeira-dama, juntamente com o vice, Professor Soares e a três vencedoras do Circuito Country, estiveram na cavalgada e recepcionaram os participantes. “Está uma festa bonita e as expectativas estão sendo superadas até o momento. A festa só termina neste domingo e hoje teremos a presença do cantor Israel Novaes que irá levar os antigos e novos hits”, disse o gestor.

O espaço do Circuito esse ano foi aumentado para receber muitos expositores; barracas de comida, bares, lojas, além de outros segmentos direcionado ao homem do campo.

Veja imagens dos melhores momentos.

Cantor Israel Novaes anima a penúltima noite do 10º circuito Country de Epitaciolândia – Foto: Divulgação

