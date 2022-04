Petecão garante apoio às pessoas com autismo de Brasileia e Epitaciolândia

Na manhã desta sexta-feira, 29, o senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu com mães e pais de filhos autistas de Brasileia e Epitaciolândia com o objetivo de ouvir as reivindicações e colocar seu mandato a serviço das famílias, que têm dificuldades em manter tratamento de seus filhos com o transtorno do espectro autista (TEA).

Para o senador Sérgio Petecão, é necessário dar uma atenção especial à causa. “Essa é um situação que sensibiliza a todos nós. Não podemos jogar para debaixo do tapete um problema que atinge centenas de mães aqui na regional do Alto Acre. O problema é complexo e precisa ser encarado”, frisou Petecão.

O senador enaltece ainda a grandeza de Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia, que se comprometeu em doar terreno para construção da associação Mundo Singular, já bastante avançada pelas famílias com filhos autistas.

O prefeito de Epitaciolândia enfatiza que já desenvolve um trabalho embrionário no município, atendendo pessoas com autismo, e que com a criação da associação Mundo Singular e as parcerias com o gabinete do senador Petecão e da prefeitura, os resultados serão muito maiores.

Para a mãe Hildeir Queiroz, se faz importante a participação das mães e pais que sentem na pele essas dificuldades no tratamento de seus filhos. “A nossa expectativa é que a maior parte de mães venham somar com a gente nessa luta porque nós sabemos das dificuldades que são os atendimentos especializados para esse público. O autismo não é um tratamento simples”, pontua Hildeir.

Na visão do vereador Leomar Barbosa, essa preocupação deve ser apresentada a todos da bancada federal. “Estamos tentando viabilizar a construção de um prédio para a associação, o prefeito já se comprometeu a doar terrenos, mas nós temos que ir atrás de todos os parlamentares do Acre, que tem mandato para ajudar”, afirmou o parlamentar.

Em fase avançada, a criação da associação Mundo Singular teve o estatuto finalizado e está em fase de formação da ata e registro de CNPJ para posteriormente colher os frutos dessa ação. Os pais aproveitaram para agradecer o carinho do prefeito Sérgio Lopes e do senador Petecão em favor dos autistas de Brasileia e Epitaciolândia.

