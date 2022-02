Polícia Civil deflagra Operação Contenção, cumpre treze ordens judiciais e prende cinco em Assis Brasil

Operação Contenção cumpre treze ordens judicias e prende cinco em Assis Brasil. Foto: Cedida/PC WhatsAppFacebookTwitterMessengerLinkedInCompartilhar

Na madrugada desta sexta-feira (04), a Polícia Civil no município de Assis Brasil, deflagrou “Operação Contenção” para cumprir 13 mandados de buscas e apreensão em alvos investigados por integrar organizações criminosas, tráfico de drogas, crime sexual, bem como cumprimento de 02 mandados de prisão, totalizando na prisão de 05 pessoas envolvidas com tais crimes.

A operação é fruto do trabalho de investigações coordenadas pelo Delegado titular Erick Ferreira Maciel, com apoio da Polícia Militar do Acre.

Durante o cumprimento dos mandados foi apreendido vários celulares, drogas, munições, dinheiro em espécie.

Além do material apreendido, foram presos:

M. M. R. S, de 24 anos,

P.R.R.S, de 47 anos,

I.S.C., de 37 anos,

A.C.S, de 22 anos,

M.H.A, de 50 anos, todos indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, sendo que este último com mais um indiciamento pelo crime sexual.

Os presos foram encaminhados a delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.

A polícia Civil do Acre vem intensificando suas de combate a criminalidade, sobretudo no combate a crimes de tráfico de drogas em regiões fronteiriças.

Fotos: Polícia Civil

