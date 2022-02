Após assalto, dupla troca tiros com a polícia e um suspeito morre em Rio Branco

Aline Nascimento

Um suspeito de assalto morreu e outro ficou ferido após troca de tiros com a Polícia Militar (PM-AC) na tarde desta quinta-feira (3) em Rio Branco. A dupla teria assaltado uma loja no bairro Bosque e foi perseguida pela polícia até o bairro Aviário.

Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve no local e conversou com a PM-AC. A reportagem foi informada que os assaltantes estavam em uma motocicleta roubada, que foi identificada por policiais que passavam no local do assalto.

A equipe teria pedido para o condutor da moto parar, mas ele desobedeceu à ordem e fugiu em direção ao bairro Aviário. Durante a perseguição, o carro da PM-AC se envolveu em um acidente com uma caminhonete. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a polícia, os assaltantes entraram em um terreno baldio, largaram a moto e começaram a atirar na polícia. Os dois rapazes foram baleados.

O ferido foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro. Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para recolher o corpo do rapaz morto.

A polícia disse que ainda não conseguiu identificar o criminoso morto. Sobre o assalto, a PM-AC afirmou que a dupla levou diversos celulares da loja.

As equipes policiais descobriram que o rapaz baleado foi identificado como Fernando Ferreira da Silva, que é foragido do estado de Rondônia (RO). Ele estaria foragido desde dezembro do ano passado do presídio.

