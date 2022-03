Com o término das chuvas, Obras de reformas e reparos são retomadas em Epitaciolândia

A prefeitura está realizando reformas em creches, escolas, no Mercado Walter Fernandes (Feira do Produtor), reparos de bueiros, pontes e ramais.

Na Escola José Hassem Hall Filho, além da reforma e da melhoria na infraestrutura do prédio, todas as salas serão climatizadas e receberão quadros interativos digitais. A tela interativa/lousa digital funciona como um tablet gigante, que pode ser usado para mostrar conteúdo digital ou interagir fazendo anotações, arrastando imagens, etc.

“Estamos dando o pontapé inicial” aqui na escola José Hassem Hall Filho, vamos levar essa tecnologia às demais escolas. Isso faz parte do programa de modernização que queremos implantar na educação de Epitaciolândia. Queremos proporcionar locais adequados para alunos e servidores.” Destacou o prefeito Sérgio Lopes.

Também estão em andamento a revitalização da Feira Livre Municipal, reparo da Rua Airton Senna, com a instalação de um bueiro com corrugado, reforma do Ginásio Wilson Pinheiro e reforma da Escola Cosma de Azevedo Marques.

Nesta semana, também foi feita a ponte do Ramal dos Pereiras e revitalizado o Ramal Estrada Velha.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp