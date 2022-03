Acre registra mais três mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (4), aponta boletim

Mais três mortes foram registradas nesta sexta-feira (4) — Foto: Geisy Negreiros/G1

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre ) confirmou 156 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (4) no Acre. Mais três mortes foram registradas. O número de infectados saltou de 121.905 para 122.060 e o de mortes subiu para 1.976.

Não há nenhum exame à espera de resultado no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Registros de mortes por Covid mês a mês no Acre Dados são de janeiro a dezembro de 2021 e janeiro de 2022 727213113125425426726713313376766161151524247733332020100100Janeiro de 2021Fevereiro de 2021Março de 2021Abril de 2021Maio de 2021Junho de 2021Julho de 2021AgostoSetembroOutubroNovembroDezembroJaneiro de 2022Fevereiro de 2022050100150200250300 Fonte: Sesacre

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado também subiu para 43% nesta sexta. Dos 30 leitos de UTI existentes, 13 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Há 27 pessoas internadas, sendo 26 com resultado positivo para o novo coronavírus.

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 39 Assis Brasil 25 Brasiléia 46 Bujari 17 Capixaba 18 Cruzeiro do Sul 185 Epitaciolândia 38 Feijó 67 Jordão 2 Mâncio Lima 39 Manoel Urbano 17 Marechal Thaumaturgo 13 Plácido de Castro 24 Porto Acre 42 Porto Walter 7 Rio Branco 1.163 3 Rodrigues Alves 14 Santa Rosa do Purus 7 Sena Madureira 86 Senador Guiomard 43 Tarauacá 50 Xapuri 33 Total 1.979 3

Fonte: Sesacre

O estado tem uma taxa de incidência de 13.296,3 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 221 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,6%.

Mortes

Natural de Rio Branco, T.C.S.R., de 60 anos, deu entrada no dia 24 de fevereiro e faleceu no dia 4 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Natural de Rio Branco, O.F.A.S., de 91 anos, deu entrada no dia 15 de fevereiro e faleceu no dia 1º de março, no Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco.

Natural de Rio Branco, M.C.C.V., de 93 anos, deu entrada no dia 22 de janeiro e faleceu no dia 25 de fevereiro, no Into-AC.

