24horas: PF prende mais uma peruana com quase 6kg de cocaína em Assis Brasil

A equipe da Polícia Federal lotada no Posto de Controle localizado na cidade de Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru e Bolívia, prendeu flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, mais uma mulher de origem peruana.

O registro foi feito durante o expediente da tarde desta quarta-feira, dia 13, ao perceberem que a mulher procurou o posto para fazer o ingresso em território brasileiro. Fato seria corriqueiro mas, chamou atenção pelo comportamento e estar desacompanhada e várias malas.

Finalizados os procedimentos de praxe para entrada regular dentro do território brasileiro, a equipe da Polícia Federal, realizou a abordagem ao táxi, que teria destino à Rio Branco, que transportava bagagem desacompanhada.

Foi quando constataram que a mulher passou a demonstrar nervosismo e resolveram averiguar as melas. Nos forros, foram encontrados um pó branco que acusou no teste, cloridrato de cocaína, fazendo com que a estrangeira recebesse voz de prisão e conduzida à delegacia.

Ao todos, foram somados cerca de cinco quilos, novecentos e dezesseis gramas da droga. A mulher foi presa pelo crime de tráfico internacional de drogas e será encaminhada ao presídio na Capital, onde irá esperar o pronunciamento da Justiça sobre o seu caso.

Cerca de 24 horas antes, outra mulher também de nacionalidade peruana teria tentado entrar no País da mesma forma e foi descoberta, sendo presa e também encaminhada para a Capital.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp