2º Encontro de Vereadores do Acre reúne parlamentares de 22 municípios em Rio Branco

Evento debateu fortalecimento do Legislativo municipal e qualificação dos mandatos

O Alto Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo, realizou nesta quinta-feira (5) o 2º Encontro de Vereadores do Acre, em Rio Branco. Com o tema “A Força do Mandato”, o evento reuniu parlamentares de 22 municípios acreanos com o objetivo de promover qualificação, valorização e fortalecimento da atuação legislativa nos municípios.

Entre os palestrantes convidados está o jornalista e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ben-Hur Correia, especialista e referência nacional em inteligência artificial.

Ben-Hur apresentou as potencialidades das novas ferramentas tecnológicas para o cotidiano do Poder Legislativo Municipal. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Durante a abertura, o secretário de Governo, Luiz Calixto, destacou a importância do papel dos vereadores como ligação direta entre a população e o poder público.

“Esse encontro é uma oportunidade para fortalecer o diálogo e reconhecer o papel fundamental que os vereadores desempenham nas comunidades, ouvindo as demandas e contribuindo com soluções”, afirmou.

A regional do Alto Acre teve presença expressiva, com a participação de todos os vereadores de Brasiléia, liderados pelo presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio, além de representantes dos municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.

Segundo Tibúrcio, o encontro representa uma oportunidade importante de troca de experiências entre os parlamentares. “É uma oportunidade única de qualificação e troca de experiências, que fortalece o compromisso dos legisladores com a população”, ressaltou.

O evento busca consolidar um espaço permanente de diálogo e capacitação, reforçando a valorização institucional do Legislativo municipal no estado.

Vereadores representantes da Câmara Municipal de Brasiléia junto com o deputado Estadual Tadeu Hassem durante o encontro na Capital.

