Emerson Jarude e Ana Paula Correia participam da Servos e Luz Conference na Igreja Batista do Bosque

O deputado estadual Emerson Jarude e sua noive, Ana Paula Correia, participaram na noite deste sábado (7) da Servos e Luz Conference, realizada na Catedral Batista do Bosque, em Rio Branco. O evento reuniu milhares de fiéis em uma noite marcada por louvor, pregação, comunhão e a gravação do DVD do ministério Servos e Luz.

Durante a programação, Jarude destacou a importância do papel que a igreja exerce na sociedade, especialmente no acolhimento às famílias e no fortalecimento da fé em tempos difíceis.

Em sua fala, o parlamentar agradeceu o convite e parabenizou a Igreja Batista do Bosque, na figura do pastor Agostinho, e desejou sucesso ao amigo Gemil Júnior e todo o ministério Servos e Luz. Jarude também fez questão de destacar o simbolismo do nome do grupo, afirmando que ser luz na vida das pessoas deve ser uma missão coletiva.

“Eu particularmente sou fã do nome do ministério porque eu acredito muito que essa seja a nossa missão nessa terra: ser luz por onde passar, abençoando a vida de quem mais precisa”, afirmou.

O deputado também ressaltou o papel social desempenhado pelas igrejas nas comunidades acreanas, principalmente diante de desafios como enchentes, vulnerabilidade social e violência.

“Nas maiores batalhas que a nossa cidade enfrenta, sejam as alagações, a vida difícil na periferia ou até mesmo a violência, é a igreja que acolhe, orienta, levanta quem caiu e fortalece as famílias”, declarou.

A presença de Jarude e Ana Paula reforçou a valorização de iniciativas que promovem fé, esperança e união entre as famílias acreanas. Ao final, o deputado desejou bênçãos sobre a igreja, seus líderes e todos os presentes, reconhecendo a relevância da música e da palavra como instrumentos de transformação.

A Servos e Luz Conference contou com momentos de louvor, ministrações e apresentações musicais, reunindo o público evangélico em uma grande celebração cristã na capital.

