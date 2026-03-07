Noticias da Fonteira

Política

Emerson Jarude e Ana Paula Correia participam da Servos e Luz Conference na Igreja Batista do Bosque

mar 7, 2026
Screenshot

O deputado estadual Emerson Jarude e sua noive, Ana Paula Correia, participaram na noite deste sábado (7) da Servos e Luz Conference, realizada na Catedral Batista do Bosque, em Rio Branco. O evento reuniu milhares de fiéis em uma noite marcada por louvor, pregação, comunhão e a gravação do DVD do ministério Servos e Luz.

Durante a programação, Jarude destacou a importância do papel que a igreja exerce na sociedade, especialmente no acolhimento às famílias e no fortalecimento da fé em tempos difíceis.

Em sua fala, o parlamentar agradeceu o convite e parabenizou a Igreja Batista do Bosque, na figura do pastor Agostinho, e desejou sucesso ao amigo Gemil Júnior e todo o ministério Servos e Luz. Jarude também fez questão de destacar o simbolismo do nome do grupo, afirmando que ser luz na vida das pessoas deve ser uma missão coletiva.

“Eu particularmente sou fã do nome do ministério porque eu acredito muito que essa seja a nossa missão nessa terra: ser luz por onde passar, abençoando a vida de quem mais precisa”, afirmou.

O deputado também ressaltou o papel social desempenhado pelas igrejas nas comunidades acreanas, principalmente diante de desafios como enchentes, vulnerabilidade social e violência.

“Nas maiores batalhas que a nossa cidade enfrenta, sejam as alagações, a vida difícil na periferia ou até mesmo a violência, é a igreja que acolhe, orienta, levanta quem caiu e fortalece as famílias”, declarou.

A presença de Jarude e Ana Paula reforçou a valorização de iniciativas que promovem fé, esperança e união entre as famílias acreanas. Ao final, o deputado desejou bênçãos sobre a igreja, seus líderes e todos os presentes, reconhecendo a relevância da música e da palavra como instrumentos de transformação.

A Servos e Luz Conference contou com momentos de louvor, ministrações e apresentações musicais, reunindo o público evangélico em uma grande celebração cristã na capital.

Matérias Relacionadas

Política

2º Encontro de Vereadores do Acre reúne parlamentares de 22 municípios em Rio Branco

mar 6, 2026
Política

Relator do PL 2697/2023, senador Alan Rick lidera redução de impostos para ALCs da Amazônia

mar 3, 2026
Política

Articulação de Alan Rick garante início da Infovia e Acre recebe investimento de R$ 40 milhões em conectividade

mar 3, 2026

VEJA TAMBÉM

Política

Emerson Jarude e Ana Paula Correia participam da Servos e Luz Conference na Igreja Batista do Bosque

07/03/2026 Frankly
Acre

Missão técnica do Idaf em Mato Grosso reforça ações de defesa sanitária vegetal no Acre

07/03/2026 Frankly
Policial

Suspeito de violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

07/03/2026 Frankly
Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha equipe técnica da Defesa Civil Nacional em áreas atingidas por enxurrada e local onde serão construídas casas para as famílias atingidas pela inundação em 2024

07/03/2026 Frankly