30° edição do Programa Saúde na Comunidade tem o apoio do Exército Brasileiro em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado, 11, a 30° edição do Programa Saúde na Comunidade no Km 20 – Comunidade do Prata. A ação contou com a parceria do Exército Brasileiro, que disponibilizou médicos e dentistas para os atendimentos.

O prefeito Sérgio Lopes esteve acompanhado as ações na Comunidade do Prata, falou da importância do programa na melhoria da qualidade de vida da população.

“Estamos fazendo a saúde preventiva, isso reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Ofertamos diversos serviços de saúde na cidade e nas comunidades rurais, próximas ou distantes. Nossa intenção é que os serviços públicos cheguem com qualidade à população.” Frisou o prefeito.

Sergio Mesquita ressaltou a importância das parcerias para o sucesso do Programa Saúde na Comunidade.

“Contamos com a equipe de saúde do Exército Brasileiro nesta edição, isso demostra a grandeza e a credibilidade que o programa tem, o prefeito tem investindo na saúde preventiva e isso gera qualidade de vida à população.” Pontuou o secretário.

Total de atendimentos na 30ª edição do Programa Saúde na Comunidade

Atendimento médico: 86

Procedimento odontológico: 257

Procedimento de enfermagem: 149

Vacina: 110

• Rotina: 73

• Covid: 37

Dispensação de medicamentos: 101

Teste rápido: 52

Atendimento / abordagem psicólogo: 06

PCCU: 05

auxílio Brasil 09

Corte de cabelo: 48

Vacina Antirrabica: 46

Total de atendimentos: 869

