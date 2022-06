Primeira infância:Prefeitura de Brasiléia faz entrega de TVs e ar-condicionado para creche Roma Emilse

A prefeita Fernanda Hassem participou nesta segunda-feira, 13, da entrega de 3 Smart TVs e aparelhos de ar-condicionado para a creche municipal Roma Emilse.

Com os novos equipamentos, a Creche está mais estruturada para auxiliar no aprendizado e promover maior interatividade com as crianças.

Professora Adriana Moura agradeceu os equipamentos e destacou a sua importância para a qualidade do ensino.

“Em nome de todos os professores quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pelo televisores e ar-condicionado para nossa instituição. A qualidade do ensino melhora quando o ambiente de trabalho está apto para receber nossos pequenos, visando o desenvolvimento e o lazer de cada príncipe e princesa da nossa creche”, destacou a professora.

Na oportunidade, a prefeita Fernanda Hassem conversou com os professores e equipe da Creche, onde destacou que os investimentos fazem parte das ações de melhorias em infraestruturas e equipamentos que vêm sendo realizados em toda a rede municipal de ensino.

“Iniciamos a nossa segunda-feira na creche municipal Roma Emilse conversando com os nossos professores e equipe da creche, fizemos a entrega de TVs e aparelhos de ar-condicionado, as TVs da creche eram antigas e as nossas crianças merecem mais” , disse.

