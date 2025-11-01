Jarude realiza Aulão de Halloween e reúne centenas de estudantes em noite de aprendizado e diversão

Assessoria

O projeto Partiu, ENEM!, idealizado pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), promoveu na última sexta-feira (31) o seu tradicional Aulão de Halloween, um dos momentos mais aguardados pelos estudantes participantes do cursinho preparatório gratuito.

O evento, realizado no auditório do CEAN, contou com centenas de alunos , muita animação, sorteios, fantasias, dinâmicas e, claro, revisões intensivas dos principais conteúdos para o ENEM 2025.

O clima de descontração e entusiasmo tomou conta da noite, transformando o estudo em uma experiência leve e divertida. “A gente acredita que aprender pode e deve ser algo prazeroso. O Aulão de Halloween é a prova disso. É uma festa do conhecimento, com alunos engajados, professores incríveis e um clima de união que motiva todo mundo a dar o seu melhor”, destacou Jarude.

O Partiu, ENEM! soma mais de mil inscritos entre as modalidades presencial e on-line, oferecendo aulas gratuitas com professores renomados, material didático completo e suporte para alunos da rede pública que sonham em ingressar no ensino superior.

Com o sucesso do Aulão de Halloween, o projeto reafirma seu propósito de tornar a educação acessível, moderna e inspiradora. “O que a gente viu aqui hoje foi mais do que uma aula, foi um movimento. Um movimento de jovens acreditando no seu futuro”, completou Jarude.

Curtir isso: Curtir Carregando...