Bancada Federal do Acre debate prioridades do Orçamento de 2026 em reunião ampliada no Senado

Encontro coordenado pelo senador Alan Rick reuniu parlamentares, prefeitos, representantes do governo do Estado e instituições estaduais e federais

A Bancada Federal do Acre realizou nesta segunda-feira (3), no Senado Federal, uma reunião ampliada para ouvir os entes e receber as solicitações das emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União de 2026.

Coordenado pelo senador Alan Rick, líder da bancada acreana, o encontro reuniu parlamentares, prefeitos, representantes do governo do Estado, instituições federais de ensino e pesquisa e órgãos de controle. O objetivo foi ouvir demandas e alinhar projetos estratégicos que deverão receber recursos das emendas coletivas do próximo orçamento. “Cada emenda representa um investimento que muda realidades e fortalece políticas públicas. O Acre tem desafios grandes, mas um potencial ainda maior quando trabalhamos juntos, com diálogo, equilíbrio e foco em resultados”, afirmou o senador Alan Rick ao abrir a reunião.

Na mesa principal estiveram a vice coordenadora da bancada, deputada federal Socorro Neri, o secretário de Planejamento do Estado, coronel Ricardo Brandão representando o governador, o secretário nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Daniel Fortunato; Fernando Soares, da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Administração – SPOA/MAPA e o presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Durante a reunião, a maioria dos prefeitos destacou a urgência de investimentos em pavimentação urbana e recuperação de estradas vicinais, apontadas como essenciais para o escoamento da produção e melhoria da mobilidade nos municípios. A proposta de concentrar recursos em programas estaduais e federais voltados à pavimentação foi uma das alternativas debatidas, de forma a atender mais cidades dentro do limite das emendas disponíveis.

A pauta da educação também teve destaque. O reitor do IFAC, Fábio Storch, e a reitora da UFAC, Guida Aquino, defenderam novos investimentos na expansão de cursos, modernização de laboratórios e melhoria da infraestrutura de ensino e pesquisa. Instituições como a Embrapa Acre, o Exército – que executa obras como a pista e aeródromo de Santa Rosa do Purus, a Marinha e as Polícias Federal e Rodoviária Federal também apresentaram demandas estratégicas voltadas à inovação, segurança e fortalecimento da presença institucional no estado.

Diálogo e consenso

A deputada federal Socorro Neri, vice coordenadora da bancada, destacou o caráter participativo do encontro. “Nosso papel hoje é ouvir atentamente as instituições, o governo do Estado e as prefeituras, com respeito e responsabilidade. Queremos definir, em conjunto, as melhores prioridades para o Acre no Orçamento da União de 2026, com o olhar ético e afetivo que o nosso estado merece.”

Ao encerrar o encontro, o senador Alan Rick reforçou a importância do trabalho coletivo e explicou as limitações orçamentárias enfrentadas pela bancada. “Infelizmente, o número de indicações foi reduzido de 15 para 8, o que nos obriga a buscar alternativas para atender mais municípios e instituições. Quero parabenizar os prefeitos pela organização e presença nesta reunião, especialmente pela mobilização em torno da pavimentação urbana e de ramais. O importante é que estejamos unidos, ouvindo e construindo juntos”, afirmou o parlamentar.

O Senador também reiterou o compromisso da bancada com projetos estruturantes já em andamento. “Nosso foco é garantir que cada recurso chegue onde realmente faz diferença. Trabalhar com amor e responsabilidade pelo Acre é o que nos move”, concluiu o senador.

Também participaram da reunião o senador Márcio Bittar, a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o deputado federal Coronel Ulysses; representando o senador Sérgio Petecão, Flávio Silveira; e representantes dos deputados federais José Adriano e Meire Serafim. Os prefeitos Jerry Correia, Manoel Maia, Máximo Costa, Delegado Railson, Rosana Gomes e Rodrigo Damasceno.

Entre as instituições presentes também estavam: Fábio Rueda, da Representação do Governo do Acre em Brasília; Rita de Cássia, subprocuradora do Ministério Público do Acre; Bruno Pena, chefe da Embrapa Acre; Carlos Sanches, superintendente da Polícia Federal; João Alberto Lambert, comandante do 9º Distrito Naval da Marinha; Cláudio de Matos Chagas, comandante do Exército Brasileiro; Fernando Soares, da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Administração – SPOA/ MAPA.

