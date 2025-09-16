“A educação foi uma das bases que me trouxe até aqui”, diz Zico em entrevista coletiva no Acre





Em nova passagem ao Acre após mais de 30 anos, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, voltou ao Acre nessa segunda-feira, 15, para dar palestra sobre O Papel do Líder: Desafios e oportunidades com quem entende de vitória, a convite do governo do Acre.

Ídolo de uma nação de milhões, antes da palestra, ele conversou com a imprensa e frisou o papel da educação na sua formação.

“Lá em casa se não estudasse não jogava bola, então eu e meus irmãos tivemos que estudar e ter uma formação, para que se o futebol não tivesse dado certo, nós tivéssemos outra oportunidade, meu pai sempre exigiu que os filhos estudassem”, disse.

Sobre retornar ao Acre, o craque falou sobre sua vinda na década de 1990, quando era secretário de Esportes da Presidência da República.

“Meu objetivo é fomentar o esporte, não fomentar o futebol. As mudanças que queremos depende somente da gente”, pontuou.

Zico é um futebolista de destaque, reconhecido em todo o mundo, atualmente, é embaixador do Flamengo, onde ganhou os títulos mais importantes de sua carreira.

O secretário de governo, Luiz Calixto, afirmou que é importante aprender sobre liderança com alguém que teve uma vida e carreira vencedora.

Perguntado sobre a Copa de 82, quando a seleção brasileira foi eliminada quando ele era um dos líderes, disse:

“As derrotas acontecem, também fazem parte de uma carreira vitoriosa”, concluiu.

