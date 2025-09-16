Governo entrega kits escolares a mais de 16 mil estudantes em Cruzeiro do Sul





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, deu início à entrega do Kit do Aluno nas escolas de Cruzeiro do Sul. A ação vai contemplar mais de 16 mil estudantes de 57 unidades escolares urbanas e rurais do município, abrangendo o ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. Além do material, também está sendo feita a distribuição da segunda remessa de absorventes femininos em todas as unidades.

Os kits são compostos por mochila, cadernos de capa dura, lápis, canetas, borracha, régua e garrafinha para água, itens considerados essenciais para o dia a dia escolar.

Para a estudante Ana Paula Lima, da Escola Absolon Moreira, a iniciativa garante equidade em sala de aula. “Nem todos os alunos têm todos os materiais. Muitas vezes, na matemática, falta até uma régua, e isso atrapalha a aula. Esse kit vem para ajudar e evitar que os alunos fiquem pedindo emprestado”, relatou.

O professor de Geografia da mesma escola, José Elber Ribeiro de Souza, destacou a importância do apoio. “Muitos alunos chegam a pedir folha emprestada para poder acompanhar as atividades. Esse kit vai auxiliar bastante na execução das tarefas e na preparação para as provas”, afirmou.

De acordo com o coordenador-geral da Representação da Secretaria de Estado de Educação em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, a medida reforça o compromisso da gestão em garantir igualdade de condições para todos os estudantes.

“O governo do Estado, por meio da SEE, tem investido fortemente na educação. O Kit do Aluno assegura que nenhum estudante, seja da zona urbana, rural ou ribeirinha, fique em desvantagem. Estamos falando de mais de 16 mil alunos contemplados com materiais de qualidade, fundamentais para uma educação de excelência”, disse.

A entrega já foi realizada nas escolas da zona rural e agora alcança as unidades da área urbana de Cruzeiro do Sul, garantindo que todos os alunos da rede estadual tenham acesso aos benefícios.









