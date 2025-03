A floresta, a água, e a sobrevivência dos povos

As florestas, a água e a sobrevivência dos povos estão entrelaçadas em um ciclo essencial para a vida no planeta. As florestas têm papel fundamental na regulação do clima, na conservação dos recursos hídricos e na manutenção e garantia da biodiversidade. Esses são fatores que impactam diretamente na sobrevivência dos seres que habitam a terra.

Não é a toa que duas datas tão importantes foram criadas para serem lembradas tão perto. O Dia Internacional das Florestas, 21 de março, e o Dia Mundial da Água, 22 de março. Não, não é coincidência.

As duas estão totalmente interligadas. As florestas servem como reservatórios enormes e naturais de fontes de água, o que influencia diretamente no ciclo hídrico garantindo, assim, esse recurso natural tão importante e crucial para a vida dos seres. Em tempos de grandes mudanças climáticas, é bom ressaltar que as árvores e plantas desempenham um papel importante no que se refere ao reabastecimento de lençóis freáticos prevenindo erosões e deslizamentos de terras.

No caso da Amazônia, as florestas são responsáveis por um fenômeno chamado de “rios voadores” — massas de vapor d’água enormes que levam a umidade da região para outras partes do Brasil e América do Sul – processo esse fundamental para a garantia de chuvas em biomas diferentes e para a segurança hídrica.

A água é um recurso natural imprescindível para todas as formas de vida, sendo indispensável para o consumo humano, produção de alimentos, geração de energia e a manutenção dos ecossistemas. Mas, você sabia que a destruição das florestas atrapalha diretamente esse ciclo, o que ocasiona grandes secas, perda de biodiversidade e escassez hídrica.

No Acre, em especial, há uma grande população que depende diretamente dos rios, seja para consumo ou trabalho, como é o caso de ribeirinhos, indígenas e agricultores. Esses são os primeiros a sentir os impactos do desmatamento e da degradação ambiental, por exemplo. A falta de água afeta a pesca, a agricultura e o abastecimento urbano, o que coloca a segurança alimentar e o bem-estar das populações em total risco. Por isso, é preciso que nós preservemos as nossas florestas para a garantia da água e da vida.

A conservação das florestas é fundamental para assegurar a disponibilidade de água e, consequentemente, a sobrevivência das populações humanas e da fauna e flora. Medidas como o reflorestamento, a redução do desmatamento e a proteção das nascentes são essenciais para manter os ciclos naturais funcionando e garantir que as futuras gerações tenham acesso a esse recurso vital.

Em um contexto de mudanças climáticas e eventos extremos, como secas prolongadas e queimadas, proteger as florestas significa proteger a vida. A conexão entre árvores, água e povos evidencia que a destruição ambiental não é apenas uma ameaça ecológica, mas também social e econômica, tornando urgente a adoção de práticas sustentáveis e políticas públicas voltadas à preservação dos recursos naturais.

Além de políticas públicas voltadas ao controle e combate ao desmatamento, campanhas, ações de educação ambiental, fiscalização e informação, muita informação e sensibilização dos povos. A conservação de ecossistemas mantém o ciclo vivo e garante o funcionamento dos rios “voadores”, a proteção das nascentes e a redução dos impactos da crise climática, também estão entre as alternativas.

A ação precisa ser de todos nós, pense nisso, restaurar as nossas florestas é uma garantia de termos água para as gerações presentes e futuras.

Janine Brasil é especialista em Assessoria de Comunicação, especialista em Jornalismo Digital, assessora de Comunicação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), atuou como editora-chefe do Portal de Notícias G1 Acre por 10 anos, foi professora do curso de Jornalismo do lesacre/Uninorte por 7 anos, é apaixonada por jornalismo ambiental, gosta de séries, livros, sertanejo e rock.

