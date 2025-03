Governador entrega CNHs, coletes e capacetes para motociclistas em Cruzeiro do Sul

A tarde desta sexta-feira, 21, foi marcada por avanços para a mobilidade e a cultura do Juruá. No Teatro dos Náuas, o governador Gladson Camelí realizou a entrega de 118 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) a participantes do programa CNH Social que concluíram o processo de habilitação. Além disso, foram distribuídos 225 coletes reflexivos para mototaxistas e 110 capacetes para motoboys que fazem parte do Projeto Motociclista Consciente, reforçando a segurança desses trabalhadores essenciais no trânsito da cidade.

Emocionado, o gestor destacou a importância de investir na segurança dos motociclistas. “Esses profissionais saem todos os dias de casa para garantir o sustento de suas famílias. Nosso papel é cuidar da vida de cada um, garantindo que tenham melhores condições de trabalho e mais segurança no trânsito. Estamos entregando não apenas capacetes e coletes, mas respeito e dignidade para quem move a economia local”, afirmou.

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Taynara Martins, ressaltou a relevância do programa CNH Social para a população de baixa renda.

“A CNH Social abre portas para muitas pessoas que antes não tinham condições de se habilitar. Com esse documento, elas podem buscar novas oportunidades de trabalho e garantir uma vida melhor para suas famílias. É um investimento direto na inclusão e na mobilidade”, destacou.

O Programa CNH Social é uma das principais ações do governo do Acre para ampliar o acesso à habilitação entre pessoas de baixa renda. A iniciativa possibilita que cidadãos obtenham a primeira CNH, façam a adição de categoria ou realizem a mudança para uma nova. Desde seu lançamento em 2022, já beneficiou 12 mil pessoas, com o objetivo de atender 22 mil até 2026.

“Ter minha CNH em mãos é a realização de um grande sonho. Como estudante, não teria condições de arcar com os custos do processo, e o CNH Social me deu essa oportunidade. Agora, posso me deslocar com mais independência e pensar em novas possibilidades para o futuro”, comentou a estudante Ana Rebouças.

Segurança e dignidade para quem vive sobre duas rodas

Para quem depende da moto para sustentar a família, cada equipamento de segurança representa um reforço essencial na rotina de trabalho. O motoboy José Ferreira, que recebeu um capacete na cerimônia, comemorou a iniciativa.

“A gente está todo dia na rua, enfrentando chuva, sol e os riscos do trânsito. Ter um capacete de qualidade faz toda a diferença para nossa segurança. É um gesto que mostra que o governo está olhando para nós”, afirmou.

Os mototaxistas, que agora contam com novos coletes padronizados, também celebraram o reconhecimento. Para Adson Souza, que atua há mais de 4 anos na profissão, a entrega representa a valorização da categoria.

“Isso aqui é respeito ao nosso trabalho. Muitas vezes, a gente se sente esquecido, mas hoje vemos que estamos sendo reconhecidos. Esses coletes nos identificam e trazem mais segurança tanto para nós quanto para os passageiros”, disse.

Investimento na cultura e geração de empregos

Na ocasião, o governador Gladson Camelí assinou duas ordens de serviço para a revitalização de importantes espaços culturais de Cruzeiro do Sul: o Memorial José Augusto e o Teatro José de Alencar. As obras, que serão conduzidas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), visam valorizar a produção artística local e gerar novos postos de trabalho no setor da construção civil.

“A cultura é um pilar essencial para o desenvolvimento de qualquer cidade. Esses espaços representam a história, a arte e a identidade do nosso povo. Vamos restaurá-los para que artistas, estudantes e toda a comunidade possam usufruir desse patrimônio”, afirmou Camelí.

“A restauração dos espaços culturais fortalecerá a cultura local e contribuirá para o aquecimento da economia do município, criando oportunidades de emprego para trabalhadores da construção civil e incentivando o turismo cultural na região”, reforçou Minoru Kinpara, presidente da Fundação Elias Mansour (FEM).

























